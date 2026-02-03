Chcą zainwestować ponad 135 milionów w budowę nowego zakładu

Spółka Ecognor otrzymała pozwolenie na budowę zakładu produkcji profili i wielkogabarytowych płyt kompozytowych z odpadów w Pasłęku. Będzie to jedna z większych inwestycji w regionie, opiewa na ponad 135 mln zł.

27 stycznia starosta elbląski wydał pozwolenie na budowę spółce Ecognor, która planuje budowę w Pasłęku zakładu produkcji profili i wielkogabarytowych płyt kompozytowych. Inwestycja za ponad 135 mln zł obejmuje m. in. instalację pięciu niezależnie funkcjonujących linii technologicznych do produkcji, zakup niezbędnej infrastruktury produkcyjnej i technologicznej, instalację systemu utrzymania jakości surowca do produkcji i systemów wspomagających proces (np. silosy, instalacje pneumatyczne) i zapewnienie zamkniętego obiegu wody chłodzącej produkcję oraz infrastruktury okołoprodukcyjnej.

We wrześniu 2023 roku spółka kupiła od miasta dwie działki przy ul. Dworcowej w Pasłęku, tuż przy trasie S7, na których zrealizowana ma być inwestycja. Budowa zakładu ma zostać dofinansowana z Polskiej Strefy Inwestycji, czyli rządowego funduszu.

Spółka Ecognor to spółka-córka firmy Cognor Holding S.A, która powstała w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych, a od 2006 roku stała się częścią grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Grupa prowadzi działalność operacyjną na rynku polskim oraz eksportuje swoje wyroby za granicę - głównie do pozostałych krajów europejskich, przede wszystkim na rynek niemiecki. Grupa Cognor prowadzi między innymi działalność w obszarach obejmujących zakup, przetwórstwo, oczyszczanie oraz sprzedaż złomu stalowego.