Wjechał pod tramwaj

Dzisiaj (3 lutego) około godz. 10 na placu Słowiańskim kierowca Hyundaya wymusił pierwszeństwo przejazdu tramwajowi. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jako pierwsi na miejscu byli strażnicy miejscy, pełniący służbę w namiocie z nagrzewnicami, który stoi na placu Słowiańskim, niedaleko miejsca kolizji.. - Na miejscu udzielono pomocy przy usunięciu pojazdu z torowiska oraz wezwano patrol policji – informuje Straż Miejska w Elblągu. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń

67-letni kierowca był trzeźwy. Został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł.