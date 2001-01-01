Diamenty w kinie Światowid

Barwna, poruszająca opowieść o kobietach, ich marzeniach, sile i tajemnicach. „Diamenty” od 22 sierpnia w Kinie Światowid.

Lata 70., Rzym, pracownia krawiecka prowadzona przez dwie siostry, w której powstają niezwykle piękne i dopracowane kostiumy filmowe. To tu, między śmiechem a łzami, poznajemy namiętności, tęsknoty i lęki głównych bohaterek oraz ich współpracownic podzielających tę samą pasję do szycia.

Reżyser: Ferzan Özpetek

Produkcja: Włochy 2024

Obsada: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Kasia Smutniak, Elena Sofia Ricci, Aurora Giovinazzo

Czas: 135 min