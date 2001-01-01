Poruszająca opowieść o odwadze, sile rodzeństwa i prawie do bycia sobą. „Dzieci z ulicy Srebrnej” od 15 sierpnia w Kinie Światowid.

Czwórka rodzeństwa żyje według własnych zasad. Na co dzień przebywa w mieszkaniu na ulicy Srebrnej, bez żadnych dorosłych. Dzieci same decydują kiedy pójdą spać, czy umyją zęby i czy odrobią pracę domową. Jest tak odkąd ich matka zaginęła rok temu. Kiedy nauczyciel w szkole zaczyna interesować się brakiem kontaktu z rodzicami dzieciaków, młodzież wpada na genialny pomysł – zatrudnia gosposię, która przejmie kontakty ze szkołą w ich imieniu. Kolorowa panna Nelly ich jednak mocno zaskoczy…

Reżyser: Mehdi Avaz

Produkcja: Dania 2024

Obsada: Ida Skelbæk-Knudsen, Alfred Erik Nordhøj Kann, Amelia Ahmad Abdullatif, Alfred Rivera, Jakob Fauerby

Czas: 102 min

