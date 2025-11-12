Dźwięki Miłości w Kinie Światowid

Europejski Dzień Kina Artystycznego w tym roku odbywać się będzie 23 listopada 2025. Z tej okazji Kino Światowid przygotowało specjalny przedpremierowy pokaz filmu Dźwięki Miłości. Seans o godz. 18.00, bilety już w sprzedaży.

Film, który zachwycił i poruszył serca widzów na całym świecie. Najlepszy hiszpańskim film roku, laureat nagród publiczności na międzynarodowych festiwalach, zdobywca m.in. Nagrody Publiczności i Nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Kin Artystycznych na festiwalu Berlinale. Nominowany do prestiżowej Nagrody Filmowej Europejskiej Publiczności LUX.

Dźwięki miłości” to opowieść o ludzkiej bliskości, zrozumieniu i sile uczuć. To film, który podobnie jak „Sztuka pięknego życia”, „W kręgu miłości” czy „Sound of Metal”, opowiada o miłości. która przekracza bariery, o potrzebie bycia z drugą osobą i o wyzwaniach, którym musimy sprostać. Porusza do głębi, oddziałuje na nas długo po zakończeniu seansu, ale też sprawia, że wychodząc z kina, zostajemy z nadzieją i ciepłem w sercach.

Ángela i Héctor to kochająca się para, która po narodzinach dziecka staje w obliczu lawiny emocji i licznych trudności. Choć oboje robią wszystko, co w ich mocy, by ocalić swój związek, codzienność wystawia ich miłość na ciężką próbę. To piękna, poruszająca i przepełniona ciepłem opowieść o tym, jak nawet najsilniejsze uczucia mogą zostać zachwiane przez zwyczajne życie.

Reżyser: Eva Libertad

Produkcja: Hiszpania 2025

Obsada: Miriam Garlo, Álvaro Cervantes

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.