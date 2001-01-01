Edukacja Młode Horyzonty w Kinie Światowid. Trwają zapisy

Edukacja Młode Horyzonty to kompleksowy ogólnopolski program edukacji filmowej dla szkół i przedszkoli, zgodny z podstawą programową i polityką oświatową. W Kinie Światowid obecny jest od 2008 roku (do 2023 roku pod nazwą Nowe Horyzonty Edukacji Filmowe). Termin przyjmowania zgłoszeń mija 4 października.

Program prezentuje starannie wybrane, wartościowe filmy pogrupowane w cykle tematyczne dopasowane do różnych grup wiekowych. Jego celem jest nie tylko rozwijanie wrażliwości artystycznej i kulturowej dzieci i młodzieży, ale także pogłębianie ich umiejętności odbioru filmu. Poprzedzające seanse prelekcje i dyskusje aktywizują uczniów, pozwalając im świadomie analizować treść i przesłanie obrazu, a opiekunom dają możliwość kontynuowania pracy edukacyjnej dzięki materiałom dydaktycznym – scenariuszom lekcji, analizom psychologicznym i prezentacjom multimedialnym.

Jak to działa?

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina lub wybierają seans online. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja poświęcona opisanemu w folderze zagadnieniu. Nauczyciele dostają dostęp do interdyscyplinarnych materiałów dydaktycznych (informacje o filmie i reżyserze, scenariusze lekcji, karty pracy, opinie psychologów etc.) do wykorzystania zarówno podczas zajęć szkolnych jak i przy rodzinnych dyskusjach filmowych w domu.

Program 2025/2026 w Kinie Światowid

PRZEDSZKOLA - CHODZĘ DO KINA

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III - FILMOWE PODRÓŻE

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-6 MŁODZI W OBIEKTYWIE

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 7-8 OD OGLĄDANIA DO SŁUCHANIA

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE TU I TERAZ - EDUKACJA GLOBALNA

Cena biletu: 13 zł/uczeń/uczennica

Więcej informacji na stronie www.kino.swiatowid.elblag.pl lub pod nr tel. 55 611 20 56.