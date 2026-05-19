 "FEDERICO FELLINI: ciao a tutti!” - klasyka włoskiego kina w Kinie Światowid

Tego lata Kino Światowid w Elblągu zaprosi widzów na wyjątkowy przegląd twórczości Federico Felliniego - jednego z najwybitniejszych reżyserów europejskiego kina. W ramach ogólnopolskiego projektu „FEDERICO FELLINI: ciao a tutti!” od czerwca do września 2026 roku na ekranach kin studyjnych w całej Polsce prezentowanych będzie sześć odrestaurowanych cyfrowo filmów mistrza z Rimini.

W repertuarze znajdą się kultowe dzieła Felliniego, m.in. „Słodkie życie”, „Osiem i pół” oraz „Noce Cabirii”. Wszystkie filmy zostaną pokazane w jakości 4K, dzięki czemu widzowie będą mogli na nowo odkryć niezwykły styl i wizualny rozmach włoskiego twórcy.

Przegląd organizowany przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych jest kontynuacją wakacyjnych filmowych podróży po Italii. Tym razem publiczność zostanie zaproszona do świata Felliniego - pełnego symboli, emocji, marzeń i charakterystycznych bohaterów poszukujących własnego miejsca w rzeczywistości.

Twórczość włoskiego reżysera od lat inspiruje kolejne pokolenia widzów i twórców filmowych, a jego kino pozostaje aktualne dzięki uniwersalnym opowieściom o człowieku, relacjach i współczesnym świecie.

Partnerami głównymi projektu są Włoski Instytut Kultury w Warszawie oraz Włoski Instytut Kultury w Krakowie.