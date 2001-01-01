Friz & Wersow. Miłość w czasach online

Jak pielęgnować miłość w bezwzględnym cyfrowym świecie? Film jest autentycznym portretem „power couple”, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze. „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” od 3 października w Kinie Światowid.

Internet nie dawał im szans. Od samego początku mierzyli się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć. Karol Wiśniewski i Weronika Sowa to jedni z najpopularniejszych twórców w polskiej sieci – międzypokoleniowy symbol internetu. Od lat na szczycie. Tak samo długo na językach. Choć nagrali setki lifestylowych filmów, dopiero teraz, po raz pierwszy wpuszczają kamery tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi. Reżyser: Krystian Kuczkowski Produkcja: Polska 2025 Czas: 99 min

