UWAGA!

----

Friz & Wersow. Miłość w czasach online

 Elbląg, Friz & Wersow. Miłość w czasach online

Jak pielęgnować miłość w bezwzględnym cyfrowym świecie? Film jest autentycznym portretem „power couple”, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze. „Friz & Wersow. Miłość w czasach online” od 3 października w Kinie Światowid.

Internet nie dawał im szans. Od samego początku mierzyli się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć. Karol Wiśniewski i Weronika Sowa to jedni z najpopularniejszych twórców w polskiej sieci – międzypokoleniowy symbol internetu. Od lat na szczycie. Tak samo długo na językach. Choć nagrali setki lifestylowych filmów, dopiero teraz, po raz pierwszy wpuszczają kamery tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi.

 

Reżyser: Krystian Kuczkowski

Produkcja: Polska 2025

Czas: 99 min

Kino Światowid

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kina i teatr

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 