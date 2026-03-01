W Elblągu króluje taniec

Elbląg jest gospodarzem mistrzostw Polski w tańcu, w których uczestniczy ponad 500 zawodników z całego kraju. Stawką rywalizacji są nie tylko medale, ale także kwalifikacje do najważniejszych turniejów międzynarodowych. Najlepsi tancerze uzyskają prawo reprezentowania Polski na arenie europejskiej i światowej. Zdjęcia.

Niedziela (1 marca) to drugi dzień Mistrzostw Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich, które odbywają się w hali sportowo-widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej. Jak podkreślają organizatorzy, zawody tej rangi przyciągają nie tylko środowisko taneczne, lecz także licznych widzów: taniec sportowy to efektowne widowisko, a dynamika choreografii, oprawa muzyczna oraz wysoki poziom artystyczny sprawiają, że mistrzostwa cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności.

Wysoki poziom zaprezentowali zawodnicy Elbląskiego Klubu Tańca Jantar: Patrycja Dyrmo i Kamil Luberecki zostali mistrzami Polski w kat. Senior I Standard, a Malwina Cybulska i Marceli Józefowicz w kat. Juniorzy.

W niedzielę od godz. 10 do godz. 17.30 odbędzie się runda eliminacyjna, od godz.18 do godz. 21 zaplanowano wieczorną galę. Organizatorem imprezy jest CSE Światowid, a patronatem objął ją prezydent Elbląga.