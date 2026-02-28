UWAGA!

----

Wypadek przy szkole muzycznej

 Elbląg, Wypadek przy szkole muzycznej
fot. Anna Dembińska

Dziś (28 lutego) na skrzyżowaniu przy szkole muzycznej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Trzy osoby, w tym dziecko, zostały zabrane do szpitala na badania. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o wypadku na skrzyżowaniu Grobli św Jerzego z Traugutta po godz. 18. Na miejsce zdarzenia udała się straż pożarna, policja oraz cztery załogi Zespołu Ratownictwa Medycznego.

W wypadku brały udział dwa auta osobowe - Citroen i Hyundai, w których podróżowało w sumie sześć osób. Trzy z nich, w tym 6-letnie dziecko, zostały przetransportowane do szpitala na badania. Skrzyżowanie na czas pracy służb było częściowo zablokowane, wjazd w ul. Traugutta był niemożliwy.

AD

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Wypadek przy szkole muzycznej
Wypadek przy szkole muzycznej
Wypadek przy szkole muzycznej
Wypadek przy szkole muzycznej

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama
 