Wypadek przy szkole muzycznej

Dziś (28 lutego) na skrzyżowaniu przy szkole muzycznej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Trzy osoby, w tym dziecko, zostały zabrane do szpitala na badania. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o wypadku na skrzyżowaniu Grobli św Jerzego z Traugutta po godz. 18. Na miejsce zdarzenia udała się straż pożarna, policja oraz cztery załogi Zespołu Ratownictwa Medycznego.

W wypadku brały udział dwa auta osobowe - Citroen i Hyundai, w których podróżowało w sumie sześć osób. Trzy z nich, w tym 6-letnie dziecko, zostały przetransportowane do szpitala na badania. Skrzyżowanie na czas pracy służb było częściowo zablokowane, wjazd w ul. Traugutta był niemożliwy.