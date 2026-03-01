UWAGA!

Wstrzymano program Bon Turystyczny. Powodem podejrzenie cyberataku

 Elbląg, Kanał Elbląski,
Kanał Elbląski, fot. Michał Skroboszewski, arch. portel.

Program, który miał przyciągnąć turystów na Warmię i Mazury został niespodziewanie zawieszony. Decyzja zapadła po licznych sygnałach o nieprawidłowościach zgłaszanych przez użytkowników systemu. Jak poinformowała Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna mogło dojść do ataku hakerów na system obsługujący Bon Turystyczny. Sprawę wyjaśniają służby.

Zgłaszane problemy obejmowały nie tylko trudności z logowaniem, ale również sytuacje, w których możliwe było wygenerowanie bonów na dane innych osób. Jednocześnie część użytkowników skorzystała z programu bez żadnych utrudnień. Pomimo tego organizator zdecydował się na czasowe wstrzymanie jego funkcjonowania. Informację o zawieszeniu wiosennej odsłony Bonu Turystycznego przekazano w oficjalnym komunikacie. Wskazano w nim na podejrzenie cyberataku.

- Informujemy, że w dniu 27 lutego 2026 r. doszło do uzasadnionego podejrzenia ataku hakerskiego na system obsługujący Program „Wiosna na Warmii i Mazurach". W trosce o bezpieczeństwo uczestników oraz prawidłową realizację działań podjęliśmy decyzję o czasowym wstrzymaniu Programu. Jest nam niezmiernie przykro, że realizacja Programu musiała zostać wstrzymana. Jako Organizatorzy dokładamy wszelkich starań, aby możliwe było jego wznowienie jeszcze w marcu br., jednak dalsze działania uzależnione są od czynności prowadzonych przez odpowiednie służby – czytamy w komunikacie.

Obecnie sprawę analizują odpowiednie służby, które mają wyjaśnić przyczyny incydentu oraz określić jego skalę. Termin wznowienia będzie zależał od wyników tych działań.

oprac. daw

