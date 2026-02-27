Otwórz uszy na przyszłość! Dzień Otwarty w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu już 7 marca
Czy da się zakochać w szkole od pierwszego dźwięku? W Elblągu – jak najbardziej. Już 7 marca Zespół Państwowych Szkół Muzycznych zaprasza na Dzień Otwarty, podczas którego każdy (mały, duży i „jeszcze się zastanawiam”) będzie mógł zajrzeć za kulisy muzycznego świata.
Na odwiedzających czeka prawdziwy plac zabaw dla uszu i palców. Będzie można nie tylko zobaczyć instrumenty z bliska, ale też… spróbować na nich zagrać lub sprawdzić swoje siły w śpiewie. Fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet, fagot, obój, saksofon, trąbka, puzon, waltornia, akordeon, perkusja, możliwość nauki w klasie wokalnej — jeśli zastanawiasz się, która muzyczna droga „woła” właśnie do Ciebie, to idealny moment, by to sprawdzić (spokojnie — fałszywe nuty są tego dnia całkowicie legalne).
W programie także:
- zwiedzanie szkoły od środka
- muzyka na żywo w wykonaniu uczniów
- pokazowe zajęcia rytmiki oraz edukacji wczesnoszkolnej
- muzyczny quiz
- niespodzianki i atrakcje, które — jak to w muzyce — najlepiej brzmią na żywo
Szkoła zaprasza zarówno kandydatów do dziennej szkoły muzycznej od klasy pierwszej, jak i starszych uczniów bez wcześniejszego przygotowania — dla nich przygotowana jest oferta szkoły popołudniowej.
Jeśli Twoje dziecko wystukuje rytm na stole, śpiewa w samochodzie albo po prostu chcesz sprawdzić, czy w domu rośnie przyszły wirtuoz — warto zajrzeć. A jeśli nie… to przynajmniej wyjdziesz z głową pełną dobrej muzyki.
7 marca, godzina 11.00 - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.
Przyjdź, posłuchaj, spróbuj — i przekonaj się, że tu naprawdę gra przyszłość!
Nasza szkoła jest BEZPŁATNA. Zapraszamy chętnych do nauki w trybie dziennym oraz popołudniowym:
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA to 8-letnia podstawowa szkoła muzyczna z przedmiotami ogólnokształcącymi.
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA to 4-letnia ponadpodstawowa szkoła muzyczna z przedmiotami ogólnokształcącymi.
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA to 4-letnia podstawowa szkoła muzyczna bez przedmiotów ogólnokształcących, przeznaczona dla kandydatów w wieku 9-16 lat. Zajęcia prowadzone są popołudniami 2-3 razy w tygodniu. Uczniowie pozostają w swoich dotychczasowych szkołach ogólnokształcących.
SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA to 6-letnia szkoła w systemie zajęć popołudniowych dla uczniów w wieku 10-23 lat. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Uczniowie pozostają w swoich dotychczasowych szkołach ogólnokształcących.
SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia (4-letnia) w systemie zajęć popołudniowych w specjalności wokalistyka dla osób od 15 do 23 roku życia.
Terminy składania wniosków o przyjęcie do szkoły:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia do 30 marca 2026 roku,
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia do 15 kwietnia 2026 roku,
Szkoła Muzyczna I i II stopnia (popołudniowa) do 30 kwietnia 2026 roku.
Odkryj z nami swój talent i wyrusz z nami w muzyczną przygodę!
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu
ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg
tel. 55 611 40 40
e-mail: sekretariat@elmuzyka.edu.pl
Facebook: zpsm.elblag