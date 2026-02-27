Nareszcie weekend: Coś dla ciała, coś dla ducha

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Co tydzień w Elblągu odbywa się parkrun, czyli sobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. 28 lutego o godz. 9 odbędzie się już 256. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na finisaż wystawy „Kultura spalonego horyzontu” Stacha Szumskiego. Odbędzie się 28 lutego o 17. W programie oprowadzanie artystyczno-kuratorskie po wystawie prowadzone przez duet kuratorski: Emilii Orzechowskiej i Karoliny Połom wraz z artystą Stachem Szumskim; koncert zespołu Furminator specjalizującego się w intruzywnych improwizacjach; premiera katalogu wystawy.

Elbląg stanie się jednym z najważniejszych punktów na tanecznej mapie Polski. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu jest organizatorem Mistrzostw Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich, które zgromadzą czołowych zawodników reprezentujących kluby z całego kraju. Odbędą się w dniach 28 lutego - 1 marca, szczegóły tutaj.

O tym, co dzieje się w lokalnym sporcie, przeczytasz tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!