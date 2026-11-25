Hokus: Królestwo Magii

Pełnej magii opowieści o dorastaniu. „Hokus: Królestwo Magii” od 27 listopada w Kinie Światowid.

Nieszablonowa i dość niepokorna nastolatka o imieniu Billie odkrywa w sobie magiczne zdolności. Kiedy jej moce wychodzą na jaw, dziewczyna wyrusza z domu na przedmieściach w pełną niesamowitych przygód podróż do krainy zwanej Hokus. Razem ze swoją nieco nadopiekuńczą matką, Alice, odkrywają rodzinne tajemnice, które mogą na zawsze zmienić świat czarów.

Reżyser: Fawn Veerasunthorn, Jason Hand

Produkcja: USA 2026

Czas:

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.