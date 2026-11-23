Rozmawiali o budżecie

W poniedziałek (23 listopada) odbyła się publiczna dyskusja nad projektem budżetu Elbląga na 2027 rok. Radni, prezydent, urzędnicy i w skromnej mniejszości mieszkańcy rozmawiali o tym, na co miasto powinno przeznaczyć pieniądze, skąd je pozyska i czy zaplanowane wydatki są wystarczające. Radnych opozycji martwi przede wszystkim 152 mln zł prognozowanego deficytu. - Projekt budżetu jest rzeczywiście bardzo ambitny, ale jest też ryzyko, jeśli chodzi właśnie o deficyt – mówi radny Marek Pruszak (PiS). Zdjęcia.

1,25 mld zł dochodów i 1,4 mld zł wydatków, czyli prognozowany deficyt w budżecie Elbląga na 2027 wynosi 152 mln zł. Tuż przed debatą w rozmowie z nami radni PiS podkreślali właśnie ten fakt, jak i swoje obawy o zadłużenie miasta.

- Znowu zaczynamy budować zadłużenie miasta. W projekcie budżetu jest wpisane w tym roku 143 mln zł zwiększenie zadłużenia, w przyszłym roku 88 mln zł, czyli razem daje to z tym zadłużeniem, które mamy obecnie, ponad 500 mln zł pod koniec 2028 roku. Jest to bardzo duże zadłużenie, sięgające już blisko 50 proc. ogólnego budżetu. Oczywiście ustawowych wytycznych nie przekroczymy, ale jednak z roku na rok zadłużenie będzie budowane. Co przyniesie 2029 rok? – mówi Rafał Traks, radny PiS.

Radny Marek Pruszak (PiS) określa projekt budżetu Elbląga na 2027 rok jako ambity, ale podziela obawy radnego Rafała Traksa.

- Projekt jest bardzo ambitny, ale jest ryzyko, jeśli chodzi o deficyt. Jest obawa, czy przyszłe lata nie obciążą za bardzo mieszkańców Elbląga spłatami – mówi radny Marek Pruszak.

Jednocześnie radny podkreśla, że będzie kibicował prezydentowi w realizacji zaplanowanych w budżecie inwestycji.

- Od wielu lat mówię o rozwoju portu morskiego w Elblągu i całej infrastruktury, która jego dotyczy. Widać tutaj pewne działania pana prezydenta, jeśli chodzi o nawiązanie współpracy ze spółką portową w Gdański. Jest to bardzo pozytywne, pozostaje kwestia, ile miasto pozyska środków na dalszy rozwój portu z funduszy, z ministerstwa i czy faktycznie zdążymy w odpowiednim czasie. Były plany, że pod koniec przyszłego roku, czy bardziej na przełomie 2028/29 roku większe statki będą mogły wpływać. Jeżeli to się uda w tej kadencji, to będzie bardzo dobrze. Będę chwalił tutaj i pozytywnie oceniał – zapowiada radny Marek Pruszak.

Sam radny złoży do projektu budżetu wniosek z zakresu oświaty.

- Będę wnioskował do pana prezydenta o zwiększenie kwoty łącznej na stypendia dla zdolnej młodzieży – zapowiada radny Marek Pruszak.

Radni KO przed debatą zorganizowali spotkanie dla prasy, fot. Anna Dembińska

Rafał Traks (PiS) zapowiada złożenie 18 wniosków. W tej kwestii, jak mówi, oddał głos mieszkańcom.

- Wystąpiłem za pomocą mediów społecznościowych do mieszkańców naszego miasta i dostałem taki odzew: 18 różnych wniosków, z czego osiem dotyczy obszaru ul. Lotniczej, a reszta wniosków jest typowo infrastrukturalno - miejska, na przykład budowa placów zabaw, czy naprawa ulic – mówi radny Rafał Traks.

Radni Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie pięciu wniosków do projektu budżetu. Są to: mobilne miejsca zielone na placu Kazimierza Jagiellończyka, dwie publiczne toalety samoczyszczące, remont drogi dojazdowej od ul. Królewieckiej do Szkoły Podstawowej nr 19, naprawa schodów do żłobka miejskiego nr 4 na ul. Zajchowskiego oraz naprawa alejek w Parku Tragutta (od ul. Kwiatowej do ul. Górnośląskiej).

- Obserwujemy jak z placu Jagiellończyka korzystają mamy, które przeprowadzają dzieci na rower, czy na rolki. Uznaliśmy, że fajnie będzie, gdy posadowimy tam mobilny ogród. Na czas imprez może on zostać rozsunięty w cztery strony placu Jagiellończyka. Może też zostać przetransportowany wózkiem widłowym w jakieś miejsce, gdzie poczeka na powrót na plac – mówi radny Antoni Czyżyk (KO).

Na inwestycje w budżecie 2027 władze miasta chcą przeznaczyć ok. 286 mln zł. Jedną z największych będzie ta, która obejmie port. Ale mają to być m.in. również: budowa szkoły przy ul. Wybickiego, rewitalizacja Wyspy Spichrzów, modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Agrykola, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, modernizacja trakcji tramwajowej i zakup taboru.

- Deficyt budżetowy zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku w banku budżetu Unii Europejskiej i środkami z lokat, oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki. Przedstawiony planowany deficyt na rok 2027 ma charakter prognozowany i jego ostateczna wysokość może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego. Wynika to z dynamicznej sytuacji gospodarczej oraz możliwości pozyskania przez miasto dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych – mówi Halina Banach, skarbnik Elbląga.

W tym linku znajdziecie projekt budżetu Elbląga 2027.