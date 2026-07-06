 Kino Światowid serdecznie zaprasza na drugi pokaz z przeglądu „FEDERICO FELLINI: ciao a tutti!”

W ramach wakacyjnego przeglądu na ekranach kilkudziesięciu kin studyjnych w całej Polsce zagości aż sześć odrestaurowanych (wersja 4K) filmów Federico Felliniego, jednego z najważniejszych twórców europejskiego kina.

7 lipca czerwca (wtorek) godz, 18:00

“Noce Cabirii” (1957)

„Noce Cabirii” Federica Felliniego to jeden z najpiękniejszych filmów o ludzkiej potrzebie miłości - tej naiwnej, upartej, czasem wręcz rozpaczliwej, ale nigdy śmiesznej. Grana przez Giuliettę Masinę Cabiria jest kobietą, która raz po raz zostaje upokorzona, oszukana i porzucona, a mimo to nie potrafi całkowicie zrezygnować z wiary, że gdzieś istnieje dla niej lepsze życie. Na co dzień trudzi się ona najstarszym zawodem świata. Fellini patrzy na nią z ogromną czułością: nie jako na ofiarę, lecz jako na kogoś, kto w świecie obrzydliwego cynizmu był w stanie zachować zdumiewającą czystość duchową i zdolność do nadziei.

Obsada: Giulietta Masina, Amedeo Nazzari, François Périer, Franca Marzi

Produkcja: Włochy, Francja, 1957

Czas trwania: 110 min

Bilety: 15 zł

Serdecznie zapraszamy!