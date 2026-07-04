Jelenia Dolina - wspólna przestrzeń, o którą warto zadbać

Rozpoczęły się wakacje, a co za tym idzie - więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu. Chętniej wybieramy spacery, rowerowe wycieczki, wędkowanie i odpoczynek na łonie natury. Jednym z miejsc, które od lat przyciąga mieszkańców Elbląga, jest Jelenia Dolina. Niestety, wraz ze wzrostem liczby odwiedzających coraz częściej pojawia się tam również problem pozostawianych śmieci.

Pracownicy EPWiK regularnie sprzątają z tego terenu butelki, puszki, opakowania po żywności i inne odpady pozostawione przez odwiedzających. Śmieci nie tylko szpecą to wyjątkowe miejsce i mają negatywny wpływ na otaczającą przyrodę, ale także generują dodatkową pracę dla naszych pracowników. Każde takie sprzątanie to czas, który można byłoby przeznaczyć na realizację innych obowiązków. Tymczasem wystarczy prosta zasada: wszystko, co przynosimy ze sobą, zabierzmy również z powrotem.

Zbiornik na Jeleniej Dolinie jest przede wszystkim obiektem hydrotechnicznym, na którym obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych. Ograniczenia te wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony infrastruktury. Mamy jednak świadomość, że dla wielu mieszkańców jest to atrakcyjne miejsce spacerów i kontaktu z przyrodą. Nie chcemy nikogo zniechęcać do odwiedzania okolicy - zależy nam jedynie na tym, aby każdy, kto tu przychodzi, uszanował to miejsce i pozostawił je po sobie w takim stanie, w jakim sam chciałby je zastać.

Przy okazji przypominamy również, że osoby korzystające z okolicznych terenów powinny zwracać uwagę na obowiązujące przepisy dotyczące wędkowania. W przypadku budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę ustawa o rybactwie śródlądowym zabrania połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 metrów. Warto przed rozpoczęciem wędkowania upewnić się, czy wybrane miejsce nie jest objęte takimi ograniczeniami.

Pamiętajmy także, że śmiecenie nie jest bezkarne. Według Kodeksu Wykroczeń osoba, która zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany. Teren obiektu jest objęty monitoringiem, który służy przede wszystkim ochronie infrastruktury, ale może także pomóc w identyfikacji sprawców takich wykroczeń.

Przede wszystkim jednak wierzymy, że najlepszym sposobem dbania o Jelenią Dolinę nie są mandaty ani kamery, lecz zwykła odpowiedzialność za wspólne dobro. Wystarczy zabrać ze sobą to, co przynieśliśmy, by to miejsce mogło pozostać czyste i przyjazne dla wszystkich.