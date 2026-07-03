Średniowieczny Elbląg: Turniej Rycerski i Łuczniczy

Już 11 lipca dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu ponownie zamieni się w tętniące życiem średniowieczne miasteczko. Muzeum, we współpracy z Elbląskim Bractwem Historycznym, zaprasza mieszkańców i turystów na wydarzenie „Turniej rycerski i łuczniczy w średniowiecznym Elblągu”.

Na uczestników czeka dzień pełen emocji i atrakcji. Nie zabraknie efektownych pojedynków, pokazów dawnych umiejętności oraz muzyki, która pozwoli poczuć atmosferę średniowiecznego miasta.

W programie znalazły się m.in.:

turniej łuczniczy w łukach tradycyjnych,

widowiskowe walki mieczem długim oraz mieczem i tarczą,

obóz rycerski z prezentacją uzbrojenia i życia codziennego wojowników,

historyczne kramy,

spotkania popularyzujące historię Elbląga i dawnego zamku krzyżackiego,

koncert zespołu muzyki dawnej Veratus,

inscenizacja wydarzeń z 1410 roku – wymarszu chorągwi elbląskich na wielką wojnę z Królestwem Polskim.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.30 uroczystym przemarszem uczestników i prezentacją bractw historycznych pod Bramą Targową, skąd orszak przejdzie na dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego, gdzie przez cały dzień odbywać się będą pokazy i turnieje. Blisko 100 rekonstruktorów historycznych, przeniesie odwiedzających w realia początku XV wieku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Szczegółowy program dostępny jest na www.muzeum.elblag.pl oraz na profilach Muzeum na Facebooku i Instagramie (muzeumwelblagu). Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.