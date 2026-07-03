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Średniowieczny Elbląg: Turniej Rycerski i Łuczniczy

 Elbląg, Średniowieczny Elbląg: Turniej Rycerski i Łuczniczy

Już 11 lipca dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu ponownie zamieni się w tętniące życiem średniowieczne miasteczko. Muzeum, we współpracy z Elbląskim Bractwem Historycznym, zaprasza mieszkańców i turystów na wydarzenie „Turniej rycerski i łuczniczy w średniowiecznym Elblągu”.

Na uczestników czeka dzień pełen emocji i atrakcji. Nie zabraknie efektownych pojedynków, pokazów dawnych umiejętności oraz muzyki, która pozwoli poczuć atmosferę średniowiecznego miasta.

W programie znalazły się m.in.:

  • turniej łuczniczy w łukach tradycyjnych,
  • widowiskowe walki mieczem długim oraz mieczem i tarczą,
  • obóz rycerski z prezentacją uzbrojenia i życia codziennego wojowników,
  • historyczne kramy,
  • spotkania popularyzujące historię Elbląga i dawnego zamku krzyżackiego,
  • koncert zespołu muzyki dawnej Veratus,
  • inscenizacja wydarzeń z 1410 roku – wymarszu chorągwi elbląskich na wielką wojnę z Królestwem Polskim.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.30 uroczystym przemarszem uczestników i prezentacją bractw historycznych pod Bramą Targową, skąd orszak przejdzie na dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego, gdzie przez cały dzień odbywać się będą pokazy i turnieje. Blisko 100 rekonstruktorów historycznych, przeniesie odwiedzających w realia początku XV wieku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

 

Szczegółowy program dostępny jest na www.muzeum.elblag.pl oraz na profilach Muzeum na Facebooku i Instagramie (muzeumwelblagu). Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


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