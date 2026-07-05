Przenieśli widzów w wileńskie klimaty

Już po raz 29. kulturalne wydarzenia w muszli koncertowej w Bażantarni zaprasza Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Tegoroczny Letni Salon Muzyczny zainaugurowała Kapela Kawalerów Podwileńskich z Litwy. Zobacz zdjęcia.

Najwierniejszych fanów Letniego Salonu Muzycznego nie wystraszyła niedzielna pogoda. Przyszli do muszli koncertowej, by wspólnie z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym rozpocząć tegoroczną edycję.

Czeka nas w sumie (łącznie w dzisiejszym) siedem wydarzeń, w każdą niedzielę o godz. 17, aż do 16 sierpnia. Repertuar różnisty – od arii i operetek przez piosenkę poetycką po teatr.

(fot. RG)

Na inaugurację w muszli koncertowej wystąpiła Kapela Kawalerów Podwileńskich, zespół założony w 2021 roku w Niemenczynie pod Wilnem przez zawodowych muzyków, wykonujących polską muzykę inspirowaną szeroko pojętym folklorem miejskim. Niedawno wydali pierwszą płytę, z której utwory zaprezentowali w Elblągu. Nie zabrakło też przedwojennych przebojów, jak chociażby utworu „Brunetki, blondynki...”, wykonywanego przez laty przez słynnego śpiewaka Jana Kiepurę.

Kolejne wydarzenia Letniego Salonu Muzycznego

12 lipca – koncert „Muszla talentów. Arie i operetki”

19 lipca – koncert „Pamiętasz, była taka piosenka”

26 lipca – scena przy stoliku „Mąż i żona” Aleksandra Fredry

2 sierpnia – scena przy stoliku „Wieczór poezji i miłości”

9 sierpnia – koncert Poezji Wysokiej Próby

16 sierpnia – koncert niespodzianka

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