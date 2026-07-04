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Zderzenie trzech aut na Ogólnej

 Elbląg, Zderzenie trzech aut na Ogólnej
Fot. KM PSP Elbląg

W sobotę ok. godz. 14 na ul. Ogólnej doszło do zderzenia trzech aut: Forda, Subaru i Toyoty. Poszkodowane zostały trzy osoby, które uskarżają się na ból kręgosłupa. Zobacz zdjęcia.

Jak informują strażacy, poszkodowani w kolizji są: 50-letnia pasażerka i 15-letni pasażer jednego z aut oraz 46-letni kierowca Toyoty. Wszystkie uskarżają się na ból kręgosłupa, trafiły pod opiekę ratowników.

Przyczyny kolizji wyjaśnia policja. Na miejscu na czas pracy służb występowały utrudnienia w ruchu.


A moim zdaniem...

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Zderzenie trzech aut na Ogólnej
Zderzenie trzech aut na Ogólnej
Zderzenie trzech aut na Ogólnej
Zderzenie trzech aut na Ogólnej

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