Zderzenie trzech aut na Ogólnej

W sobotę ok. godz. 14 na ul. Ogólnej doszło do zderzenia trzech aut: Forda, Subaru i Toyoty. Poszkodowane zostały trzy osoby, które uskarżają się na ból kręgosłupa. Zobacz zdjęcia.

Jak informują strażacy, poszkodowani w kolizji są: 50-letnia pasażerka i 15-letni pasażer jednego z aut oraz 46-letni kierowca Toyoty. Wszystkie uskarżają się na ból kręgosłupa, trafiły pod opiekę ratowników.

Przyczyny kolizji wyjaśnia policja. Na miejscu na czas pracy służb występowały utrudnienia w ruchu.