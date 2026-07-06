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Kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego!

 Kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego!

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.

Spotykamy się w formule:

– projekcja filmu

– warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)

 

Temat piąty: „Relacje z rodzicami – rozumienie dynamiki więzi rodzinnych i ich wpływu na rozwój jednostki.”
      

11 lipca 2026, godz. 12:00

„The Old Oak” (2023) reż. Ken Loach

Warsztat poprowadzi: Aleksandra Bielska - filmoznawczyni i animatorka kultury

 

"The Old Oak” w reżyserii Kena Loacha to poruszający dramat społeczny opowiadający o spotkaniu dwóch społeczności – mieszkańców podupadającego angielskiego miasteczka oraz syryjskich uchodźców, którzy zostają tam przesiedleni. Film pokazuje, jak lęk przed nieznanym, poczucie zagrożenia i trudna sytuacja ekonomiczna mogą prowadzić do podziałów, ale także jak rodzi się solidarność i wzajemne zrozumienie.

Głównym bohaterem jest TJ Ballantyne, właściciel ostatniego działającego pubu w okolicy – tytułowego The Old Oak. Poznaje on Yarę, młodą Syryjkę dokumentującą życie swojej rodziny po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Ich relacja staje się początkiem dialogu między mieszkańcami i nowo przybyłymi, mimo narastających napięć i niechęci części lokalnej społeczności.

 

Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:

  • różnorodności kulturowej i etnicznej we współczesnym społeczeństwie
  • stereotypach, uprzedzeniach i mechanizmach dyskryminacji
  • sytuacji uchodźców i migrantów
  • empatii
  • budowaniu społeczności opartej na szacunku i współpracy
  • wykluczeniu społecznym i jego konsekwencjach
  • tolerancji i akceptacji wobec osób różniących się pochodzeniem, kulturą czy światopoglądem

 

Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).

AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.


      


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