Kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Kina Wewnętrznego!
AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.
Spotykamy się w formule:
– projekcja filmu
– warsztat psychologiczny po seansie (ok. 1–1,5 godziny)
Temat piąty: „Relacje z rodzicami – rozumienie dynamiki więzi rodzinnych i ich wpływu na rozwój jednostki.”
11 lipca 2026, godz. 12:00
„The Old Oak” (2023) reż. Ken Loach
Warsztat poprowadzi: Aleksandra Bielska - filmoznawczyni i animatorka kultury
"The Old Oak” w reżyserii Kena Loacha to poruszający dramat społeczny opowiadający o spotkaniu dwóch społeczności – mieszkańców podupadającego angielskiego miasteczka oraz syryjskich uchodźców, którzy zostają tam przesiedleni. Film pokazuje, jak lęk przed nieznanym, poczucie zagrożenia i trudna sytuacja ekonomiczna mogą prowadzić do podziałów, ale także jak rodzi się solidarność i wzajemne zrozumienie.
Głównym bohaterem jest TJ Ballantyne, właściciel ostatniego działającego pubu w okolicy – tytułowego The Old Oak. Poznaje on Yarę, młodą Syryjkę dokumentującą życie swojej rodziny po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Ich relacja staje się początkiem dialogu między mieszkańcami i nowo przybyłymi, mimo narastających napięć i niechęci części lokalnej społeczności.
Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:
- różnorodności kulturowej i etnicznej we współczesnym społeczeństwie
- stereotypach, uprzedzeniach i mechanizmach dyskryminacji
- sytuacji uchodźców i migrantów
- empatii
- budowaniu społeczności opartej na szacunku i współpracy
- wykluczeniu społecznym i jego konsekwencjach
- tolerancji i akceptacji wobec osób różniących się pochodzeniem, kulturą czy światopoglądem
Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).
AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.
Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.