Gabi to serial w fantastycznym świecie pełnym uroczych kotów, które mieszkają w domku dla lalek Gabi. „Koci domek Gabi: Film” od 10 października w Kinie Światowid.

W nowym filmie Gabi wyrusza w podróż ze swoją babcią Gigi do miejskiej krainy czarów Cat Francisco. Ale kiedy domek dla lalek Gabi, jej najcenniejsza własność, trafia w ręce ekscentrycznej kociej damy o imieniu Vera, Gabi wyrusza w przygodę przez prawdziwy świat, aby uratować domek, zanim będzie za późno.

Reżyser: Ryan Crego

Produkcja: Kanada, USA 2025

Obsada: Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Gloria Estefan, Thomas Lennon, Jason Mantzoukas, Ego Nwodim, Kyle Mooney, Melissa Villaseñor oraz Fortune Feimster

Czas: 85 min