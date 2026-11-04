„Kosmos” Gombrowicza na elbląskiej scenie. 328. premiera już 26 listopada

Fabuła Kosmosu wykazuje wyraźne cechy powieści detektywistycznej. Główny bohater, Witold, zmierzając wraz z kolegą Fuksem do pensjonatu, dostrzega niepokojącą rzecz: powieszonego na drzewie wróbla. Potem pojawiają się kolejne szczegóły, dziwne skojarzenia i przypadki, które być może wcale nie są przypadkowe. Im więcej bohaterowie dostrzegają powiązań, tym bardziej rzeczywistość wymyka im się spod kontroli. Czy świat rzeczywiście skrywa jakiś porządek, czy może to my uparcie próbujemy go w nim odnaleźć?

„Kosmos” to ostatnia powieść Witolda Gombrowicza, wydana w 1965 roku. Pisarz określał ją jako „powieść o tworzeniu się rzeczywistości”. Pełna absurdu, groteski, niepokoju, ale też charakterystycznego dla Gombrowicza humoru.

Na scenę Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu „Kosmos” przenosi Waldemar Śmigasiewicz, reżyser i pedagog, profesor sztuk teatralnych, dla którego twórczość Gombrowicza od lat stanowi ważną część artystycznej drogi. Realizował między innymi „Ferdydurke”, „Iwonę, księżniczkę Burgunda”, „Ślub” i „Pornografię”. Z samym „Kosmosem” mierzył się już dwukrotnie, w Radomiu i Krakowie. Za krakowską inscenizację otrzymał w 1999 roku nagrodę podczas Opolskich Konfrontacji Teatralnych. Elbląska realizacja będzie więc kolejnym spotkaniem reżysera z dobrze znanym mu, choć niełatwym światem Gombrowicza.

Za kostiumy odpowiada Ada Gołębiewska, która współpracowała już z naszym teatrem, zachwycając elbląską publiczność swoimi projektami w „Kaczmarskim - Czterech porach niepokoju”. Wśród realizatorów znalazła się również scenografka - Anna Macugowska, którą widzowie pamiętają z pracy nad uroczą, pełną wdzięku i kolorów „Piękną Lucyndą”. Tym razem obie artystki spotykają się z zupełnie inną literacką rzeczywistością.

„Kosmos” potrafi rozbawić, zaskoczyć i wprawić w zakłopotanie. Jak sam prof. W. Śmigasiewicz wspomniał w Pamiętniku Teatralnym z 2004 r., jest to: „(…) rodzaj pisarstwa inspirującego, nie dosłownego, metaforycznego i prawdziwego aż do bólu, bo mówiącego o bólu. Walczącego z niewolą formy, która stwarza się między ludźmi.”.

Witold Gombrowicz (ur. 4 sierpnia 1904 w Małoszycach, zm. 24 lipca 1969 w Vence) – jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, nowelista, dramaturg i filozof XX wieku.

Premiera „Kosmosu” już 26 listopada o godz. 19:00 na dużej scenie Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Kolejne spektakle odbędą się 27, 28 i 29 listopada.

Obsada: Bartosz Mikulak, Grzegorz Zinkiewicz, Magdalena Fennig-Rusinowska, Małgorzata Jakubiec-Hauke, Patrycja Bukowczan, Artur Hauke, Dominik Bloch, Marta Masłowska, Mikołaj Ostrowski, Dariusz Siastacz, Jakub Kondrat

Zapraszamy! Bilety dostępne na: https://tse.systembiletowy.pl/