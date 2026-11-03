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Operacja specjalna służb przy granicy z obwodem królewieckim

 Elbląg, Granica z obwodem królewiecki,
Granica z obwodem królewiecki, fot. arch. Straży Granicznej

- W Komendzie Głównej Policji powstał sztab operacji specjalnej prowadzonej w Warmińsko-Mazurskiem i na Podlasiu przez policję przy współpracy wojska, straży granicznej i służb specjalnych - mówi szef KGP Marek Boroń. Chodzi o działania prewencyjne w związku z sygnałami, że w najbliższych dniach na pograniczu z obwodem królewieckim może dojść do aktów dywersji - informuje rmf24.pl.

- Ma to związek bezpośredni z sytuacją, jaka ma miejsce dzisiaj w naszym kraju, czyli aktami dywersji, sabotażu, tą całą hybrydyzacją przestępczości i działaniami służb wschodnich - tłumaczy szef KGP.

Operacja jest prowadzona przez policję. Jej centrum dowodzenia jest w Komendzie Głównej Policji. W działania włączone są również Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie i Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. W zeszłym tygodniu władze uzyskały ostrzeżenie od Służby Wywiadu Wojskowego, a także służb sojuszniczych, że na granicy z obwodem królewieckim może dojść do działań dywersyjnych - między innymi naruszenia granicy przez uzbrojone grupy.

- Policja zabezpiecza obwód królewiecki pod kątem ewentualnych wydarzeń, które mogłyby doprowadzić do aktów dywersji - mówi RMF FM Marek Boroń. Dlatego na pogranicze przybyły wzmocnienia z policyjnych komend z kilku województw. To wynika z informacji, które posiadamy też od służb zewnętrznych. My mamy zadbać o bezpieczeństwo obywateli, którzy tam mieszkają, ale też o placówki i o wszelkiego rodzaju sytuacje, które mogą być zagrożeniem dla społeczeństwa. Działa tam duża grupa policjantów, część sił policyjnych została tam przerzucona, również w tej operacji działają kontrterroryści, współpracujemy z wojskiem, strażą graniczną i służbami specjalnymi – dodaje komendant główny policji.

Więcej na rmf24.pl.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Wysłać tam tych "ochotników" w białych kaskach spod trybunału, niech się wykażą jak brakuje im atrakcji, zamiast stać z tarczami i przeciwko Polakom, niech staną przy granicy przeciwko prawdziwemu wrogowi, na czele z całym ich dowództwem od najniższego do najwyższego szczebla, zamiast napuszczać Polaków na siebie nawzajem.
  • A gdzie Bąkiewicz obrońca granic.
  • ciekawa opera mydlana
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    5
    3
    kierownik(2026-11-03)
  • Już jeden robi operację specjalną za naszą granicą, sytuacja napięta jak plandeka na żuku a nasi politycy od 7 boleści zamiast się jednoczyć - to prowadzą kraj do wojny domowej, mając wojnę za miedzą. I jeszcze ta prowokacja z nazwą w tytule.
  • Ruska trzeba potraktować jak Turcy. Strącili im samolot i spokój.
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    0
    0
    granica(2026-11-03)
  • Rudy idzie po bandzie. Jak nie uda mu się wprowadzić stanu wyjątkowego i zablokować wyborów to ucieknie a jego podnóżki pójdą siedzieć.
  • dywersanci już dawno przybyli w masie emigrantów ze wschodu, nie muszą przechodzić przez granicę z Rosji
  • Wczoraj sztab Wojska Polskiego zamieścił wpis (który szybko usunięto) w którym pisał że protesty w Polsce mogą być inspirowane lub podsycane przez siły specjalne obcego państwa. Chyba wszyscy zrozumieli. Hashtagi: #muremzamundurem?
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    4
    1
    Historia kołem się toczy(2026-11-03)
  • Wysłać na granicę tych PiS - kich Huzarów z sankami na plecach i Jarka jako dowódcę. Dawniej pod willą na Żoliborzu stało więcej sił i środków niż te które teraz zabezpieczają granicę. Dla wzmocnienia dałbym jeszcze wszystkie środowiska kibicowskie, niech się wykażą w pasie przygranicznym na ustawce.
  • No przecież Tusk mówił, że coś się wydarzy jeszcze przed wigilią.
  • Batyr i kibole nas przecież miały bronić. A i obrońca granic Bąkiewicz.
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    0
    0
    P::)))(2026-11-03)
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