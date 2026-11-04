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Oddaj, napraw, zabierz za darmo. Nowy punkt w Elblągu

 Elbląg, Dyrektor ZUO Adam Jocz w warsztacie Nowego Punktu Odbioru i Napraw,
Dyrektor ZUO Adam Jocz w warsztacie Nowego Punktu Odbioru i Napraw, fot. Anna Dembińska

Stare meble, zabawki czy artykuły dekoracyjne nie muszą kończyć na śmietniku. W Elblągu powstaje punkt, w którym takie przedmioty dostaną szansę na drugie życie. Mieszkańcy będą mogli je samodzielnie też odnowić, korzystając z warsztatu w Zakładzie Utylizacji Odpadów i wziąć bezpłatnie do domu. Katalog tych rzeczy znajdą wcześniej na stronie internetowej ZUO. - To dobry początek tego, by w Elblągu gospodarka obiegu zamkniętego nabierała tempa – mówi Adam Jocz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów. 14 listopada, podczas dni otwartych ZUO, mieszkańcy będą mogli poznać zasady działalności punktu. Zdjęcia.

Niebawem mieszkańcy Elbląga (a także gmin współpracujących z ZUO.) będą mogli skorzystać z pierwszego w mieście, bezpłatnego Punktu Odbioru i Napraw. Powstaje on w Zakładzie Utylizacji Odpadów na ul. Mazurskiej. 14 listopada, podczas dni otwartych mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zasadami korzystania z niego. Nie są one skomplikowane i można je opisać w trzech krokach. Pierwszy: w punkcie mieszkaniec może zostawić rzeczy używane w dobrym stanie. Krok drugi: pracownicy ZUO segregują przyjęte rzeczy na kompletne do odbioru oraz rzeczy do naprawy. Krok trzeci: mieszkaniec wybraną rzecz zabiera bezpłatnie do domu i może ją wcześniej naprawić w warsztacie.

- Nowy Punkt Odbioru i Napraw to inicjatywa w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Nie wszystkie rzeczy przywożone do nas będą musiały zostać potraktowane jako odpad. Mieszkańcy Elbląga i gmin, z którymi współpracujemy, będą mogli w wyznaczonych miejscach zostawić przedmioty nadające się do ponownego użycia lub takie, których po drobnej naprawie będzie można nadal używać. Przygotowaliśmy warsztat, gdzie takie prace będzie można wykonać - we własnym zakresie i przy własnych umiejętnościach. My zapewniamy narzędzia i udostępniamy miejsce – mówi Adam Jocz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu.

  Elbląg, Na ul. Mazurskiej powstaje Punktu Odbioru i Napraw,
Na ul. Mazurskiej powstaje Punktu Odbioru i Napraw, fot. Anna Dembińska

Jakie przedmioty będą trafiały do punktu? Przede wszystkim meble, zabawki, bibeloty, artykuły dekoracyjne. Podkreślmy, że nie znajdziemy w nim artykułów AGD, elektroniki, sprzętów elektrycznych, czy tych działających na baterie. Podkreślmy też, że nie będziemy musieli jechać do ZUO „w ciemno” po daną rzecz.

- Na naszej stronie będziemy prowadzili katalog ze zdjęciami tych rzeczy i mieszkańcy będą mogli je obejrzeć. Przedmioty będą dostępne na stronie i w punkcie przez około dwa tygodnie. Dopiero po tym czasie, gdy nie zostaną przez nikogo odebrane, potraktujemy je jako odpad. Czyli dostają szansę na drugie życie. Myślę, że to dobry początek, by w Elblągu gospodarka obiegu zamkniętego nabierała tempa – podkreśla Adam Jocz.

Utworzenie w Elblągu pierwszego Punktu Odbioru i Napraw było możliwe dzięki Modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. ZUO pozyskało na ten cel unijne dofinansowanie.

 

Dni otwarte w ZUO (ul. Mazurska), 14 listopada (sobota), godz. 10-13.

 

W programie m.in.:

  • wykład z edukacją filmową o zakładzie i odpadach
  • prezentacja punktu odbioru i napraw
  • zwiedzanie PSZOK po modernizacji
  • sapacer po nowej ścieżce edukacyjnej
  • wizyta w kompostowni, czyli jak powstaje Trusak
  • i wiele innych

A moim zdaniem...

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Oddaj, napraw, zabierz za darmo. Nowy punkt w Elblągu
Oddaj, napraw, zabierz za darmo. Nowy punkt w Elblągu
Oddaj, napraw, zabierz za darmo. Nowy punkt w Elblągu
Oddaj, napraw, zabierz za darmo. Nowy punkt w Elblągu

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • w sumie nie głupie to
  • No już widzę jak mieszkańcy E-ga walą drzwiami i oknami aby naprawiać stare meble. Jednakże sam pomysł jest spoko.
  • Lepiej zajmij sie pilnowaniem śmietniska od gratów jest olx
  • Pomysł dobry ale w Polsce są ludzie którzy nie potrafią butelkomatu obsłużyć. Tacy ludzie tym bardziej nie będą potrafili użyć elektronarzędzi.
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    Tak to widzę(2026-11-04)
  • Tak sie domyślam, że potencjalnymi odbiorcami tej inicjatywy mieliby byc ludzie biedniejsi i dlatego uważam że usytuowanie tego punktu bedzie dla wiekszości z nich nie do dotarcia, równie dobrze mogliby otworzyć ten warsztat w próchnickim lesie. Nie wszyscy, a na pewno większość starszych i uboższych nie porusza sie samochodami.
  • Nie zgodzę się że starsi są ubodzy. Mają 13,14 darmowe przejazdy itd. Większość jak usłyszy ze coś dostaną za darmo to cała Polskę pieszo przejdzie
  • Sorry, ale to nie wypali, takie sztuczne na siłę robienie czegoś takiego nie ma racji bytu i powodzenia, może chwilę podziała, ludzie przyjadą z ciekawości a potem będzie klops i po temacie. Samo usytuowanie tego miejsca wyklucza praktycznie wszystkich zainteresowanych takim tematem, gdzie są to zazwyczaj ludzie niezmotoryzowani, nawet rowerem dla starszej osoby dojechać tam to wyczyn, a nie mówiąc o okresie jesienno-zimowym. Niestety ale mamy takie smutne czasy, że rządzi pieniądz i wszystko ma być jednorazowe i jako takie jest produkowane, aby nie dało się naprawić, a żeby konsument musiał kupić nowe. Nie przeskoczycie tego. Potrzebna była by zmiana myślenia i powrót do produkowania i KUPOWANIA tylko porządnych, trwałych i niestety drogi rzeczy, a nie chińskich jednorazówek.
  • Ale świetne połączenie kolorów w pokoju. Doceniam.
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    Projektantka(2026-11-04)
  • Bardzo dobry pomysł! Już kiedyś pracownicy ZUO mówili mi, że aż żal patrzeć na niektóre zabytkowe meble, które ludzie wywalają a oni muszą to przeznaczyć do utylizacji, bo nic, co wjechało na teren wysypiska, już z niego wyjechać nie może. Sam tam widziałem takie meble, które zdążyły się zniszczyć po 80 czy 100 latach istnienia przez kilka dni na deszczu... Dobrze, że działa grupa na fb "uwaga, śmieciarka jedzie", ale jeżeli możemy za darmo dać drugie życie dobrym przedmiotom to i ja chętnie zajrzę oddając przy okazji zużyte opony - w końcu ich miejsce jest na wysypisku a nie w rowie przy drodze lub w lesie.
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    VoxHumana8'(2026-11-04)
  • Ta walizkę narzędziowa dewalt to chętnie przytulę, trzeba będzie się wybrać na "naprawianie "
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