Oddaj, napraw, zabierz za darmo. Nowy punkt w Elblągu

Stare meble, zabawki czy artykuły dekoracyjne nie muszą kończyć na śmietniku. W Elblągu powstaje punkt, w którym takie przedmioty dostaną szansę na drugie życie. Mieszkańcy będą mogli je samodzielnie też odnowić, korzystając z warsztatu w Zakładzie Utylizacji Odpadów i wziąć bezpłatnie do domu. Katalog tych rzeczy znajdą wcześniej na stronie internetowej ZUO. - To dobry początek tego, by w Elblągu gospodarka obiegu zamkniętego nabierała tempa – mówi Adam Jocz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów. 14 listopada, podczas dni otwartych ZUO, mieszkańcy będą mogli poznać zasady działalności punktu. Zdjęcia.

Niebawem mieszkańcy Elbląga (a także gmin współpracujących z ZUO.) będą mogli skorzystać z pierwszego w mieście, bezpłatnego Punktu Odbioru i Napraw. Powstaje on w Zakładzie Utylizacji Odpadów na ul. Mazurskiej. 14 listopada, podczas dni otwartych mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zasadami korzystania z niego. Nie są one skomplikowane i można je opisać w trzech krokach. Pierwszy: w punkcie mieszkaniec może zostawić rzeczy używane w dobrym stanie. Krok drugi: pracownicy ZUO segregują przyjęte rzeczy na kompletne do odbioru oraz rzeczy do naprawy. Krok trzeci: mieszkaniec wybraną rzecz zabiera bezpłatnie do domu i może ją wcześniej naprawić w warsztacie.

- Nowy Punkt Odbioru i Napraw to inicjatywa w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Nie wszystkie rzeczy przywożone do nas będą musiały zostać potraktowane jako odpad. Mieszkańcy Elbląga i gmin, z którymi współpracujemy, będą mogli w wyznaczonych miejscach zostawić przedmioty nadające się do ponownego użycia lub takie, których po drobnej naprawie będzie można nadal używać. Przygotowaliśmy warsztat, gdzie takie prace będzie można wykonać - we własnym zakresie i przy własnych umiejętnościach. My zapewniamy narzędzia i udostępniamy miejsce – mówi Adam Jocz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu.

Na ul. Mazurskiej powstaje Punktu Odbioru i Napraw, fot. Anna Dembińska

Jakie przedmioty będą trafiały do punktu? Przede wszystkim meble, zabawki, bibeloty, artykuły dekoracyjne. Podkreślmy, że nie znajdziemy w nim artykułów AGD, elektroniki, sprzętów elektrycznych, czy tych działających na baterie. Podkreślmy też, że nie będziemy musieli jechać do ZUO „w ciemno” po daną rzecz.

- Na naszej stronie będziemy prowadzili katalog ze zdjęciami tych rzeczy i mieszkańcy będą mogli je obejrzeć. Przedmioty będą dostępne na stronie i w punkcie przez około dwa tygodnie. Dopiero po tym czasie, gdy nie zostaną przez nikogo odebrane, potraktujemy je jako odpad. Czyli dostają szansę na drugie życie. Myślę, że to dobry początek, by w Elblągu gospodarka obiegu zamkniętego nabierała tempa – podkreśla Adam Jocz.

Utworzenie w Elblągu pierwszego Punktu Odbioru i Napraw było możliwe dzięki Modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. ZUO pozyskało na ten cel unijne dofinansowanie.

Dni otwarte w ZUO (ul. Mazurska), 14 listopada (sobota), godz. 10-13.

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