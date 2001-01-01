Kino Światowid zaprasza na drugie spotkanie z cyklu #filmONAs! 8 października o 18 tematem rozmowy będzie "Kryzys niejedno ma imię" a pretekstem do niej - przedpremierowy seans filmu "Ścieżki życia".

#filmONAS – cykliczne spotkania odbywające się raz w miesiącu, które łączą pasję do kina z inspirującymi rozmowami. Każde wydarzenie rozpoczniemy od dyskusji wokół wybranego filmu, podczas której wspólnie zgłębiamy konkretny temat. To nie jest zwykły seans – to przestrzeń pełna refleksji, wymiany myśli i ciekawych interpretacji.

8 października o 18:00 poruszymy następujące zagadnienie: "Kryzys niejedno ma imię". Naszym gościem będzie psycholog, psychoterapeuta Sylwia Winiarek. Zastanowimy się , czym jest sytuacja kryzysowa i co ona oznacza w życiu każdego z nas. Pretekstem do rozmowy będzie film "Ścieżki życia". To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca i pełna nadziei opowieść o dojrzałej miłości, która okazuje się silniejsza niż życiowe kryzysy. Film, który zdobył serca widzów w całej Europie, zachwyca szczerością oraz prostotą, z jaką mówi o sprawach najważniejszych. To historia, która podnosi na duchu i przypomina, że nawet po największej burzy można odnaleźć spokój – jeśli idzie się razem. Raynor (Gillian Anderson) i Moth (Jason Isaacs), małżeństwo z wieloletnim stażem, w jednej chwili tracą niemal wszystko – dom, bezpieczeństwo, dotychczasowe życie. Zamiast się poddać, robią coś, co dla wielu byłoby szaleństwem: wyruszają w pieszą wędrówkę – ponad tysiąc kilometrów wzdłuż dzikiego, angielskiego wybrzeża. Z pustym kontem bankowym, namiotem i garścią najpotrzebniejszych rzeczy idą przed siebie, krok za krokiem, szukając ukojenia w wietrze, ciszy i otaczającej ich przyrodzie. Wkrótce odkryją, że mimo przeszkód, które los rzucił im pod nogi, wciąż mają najważniejsze – siebie nawzajem. Ta niezwykła podróż stanie się dla nich drogą ku wolności, miłości i nowemu początkowi.

Cena biletu: 25 zł

Bilety można kupić online: www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie Kina Światowid