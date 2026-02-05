UWAGA!

La Grazia w kinie Światowid

 Elbląg, La Grazia w kinie Światowid

Mistrzowsko skonstruowana i głęboko poruszająca opowieść o tym, jak pod ciężarem odpowiedzialności odnaleźć lekkość i drogę do wewnętrznej harmonii. „La Grazia” od 6 lutego w Kinie Światowid.

Mężczyzna, który mimo upływu lat wciąż nie potrafi wybaczyć zmarłej żonie zdrady. Ojciec, który nie umie odnaleźć drogi do swojej córki. Powszechnie szanowany mąż stanu, na którego barkach spoczywa nie tylko los całego kraju, ale i życie dwojga skazanych na dożywocie. Wreszcie pełen sprzeczności człowiek, który nie potrafi wybaczyć sobie ani innym i wciąż zadaje pytanie: do kogo należą nasze dni?

Reżyser: Paolo Sorrentino

Produkcja: Włochy 2025

Obsada: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Giuseppe Gaiani

Czas: 133 min

kino Światowid

