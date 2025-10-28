Listy sycylijskie w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na kolejną projekcję. 30 października o 19 będzie okazja, żeby obejrzeć włoski film – „Listy sycylijskie”.

Sycylia, początek XXI wieku. Po kilku latach spędzonych w więzieniu za współpracę z mafią, lokalny polityk i nauczyciel Catello Palumbo (w tej roli znakomity Toni Servillo) wychodzi na wolność. Kiedy włoska policja zwraca się do niego o pomoc w schwytaniu jednego z najgroźniejszych bossów sycylijskiej mafii (zwanego Iddu), a zarazem jego chrześniaka, Palumbo wykorzystuje okazję, aby wrócić do gry.

W tym celu mężczyzna nawiązuje osobliwą, a jedno-cześnie zabawną korespondencję z ukrywającym się mafiozem, któremu wyraźnie brakuje kontaktu z drugim człowiekiem. Palumbo składa chrześniakowi pewną intratną propozycję. Kto dobrze wyjdzie na tej współpracy – Iddu, Palumbo czy policja?

Bilety na wydarzenie są dostępne w kasie kina lub na stronie www.bilet.swiatowid.elblag.pl