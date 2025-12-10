 Magiczna Gwiazda zwierzaków w Kinie Światowid

Zbiór rozgrzewających serce opowieści pełnych radości i świątecznej magii. Różnorodne animacje zainspirowane tradycyjnymi technikami pomogą odkryć piękno natury i przypomną, dlaczego co roku nie możemy doczekać się Gwiazdki. „Magiczna Gwiazdka zwierzaków” od 12 grudnia w Kinie Światowid.

Gwiazdka tuż tuż, dzieci wypatrują Świętego Mikołaja – ale okazuje się, że prezentów w tym roku może zabraknąć! Święty Mikołaj rozbija się na lodowej wyspie! Czy mieszkającym w pobliżu zwierzętom uda się mu pomóc? Niestety, to nie koniec kłopotów! Maleńkie pisklę musi uratować przyjęcie w kurniku, dziewczynka, której mama wciąż jest bardzo zajęta, szuka choinki na własną rękę, mały jenot zgubił się w lesie, a ryś próbuje dotrzeć na czas na wielki magiczny spektakl na szczycie góry. Czy bohaterowie tych pięciu świątecznych opowieści sprostają czekającym na nich wyzwaniom?

Reżyser: Caroline Attia, Ceylan Beyoğlu, Olesya Schchukina, Haruna Kishi, Camille Alméras, Natalia Chernysheva

Produkcja: Francja, Niemcy 2024

Czas: 72 min

