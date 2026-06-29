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Minionki i straszydła

 Elbląg, Minionki i straszydła

Pełna humoru historia o kreatywności, chaosie i wielkich ambicjach małych rozrabiaków. „Minionki i straszydła” od 1 lipca w Kinie Światowid.

To zuchwała, absurdalna historia o tym, jak Minionki podbiły Hollywood, zostały gwiazdami filmowymi, następnie straciły wszystko, uwolniły straszydła, aby ostatecznie zjednoczyć siły, aby spróbować ocalić planetę przed chaosem, który same wywołały.

Reżyser: Pierre Coffin

Produkcja: USA 2026

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:
       - online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,
       - w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,
       - w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.


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