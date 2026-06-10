Młodzi zmierzą się z Dziadami

Młodzieżowa Grupa Teatralna działająca przy Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zakończy sezon 2025/26 pokazem inspirowanym „Dziadami cz. II” Adama Mickiewicza. Spektakl będzie można obejrzeć już 15 czerwca – za symboliczną złotówkę.

Spektakl, zagrany dwukrotnie, zakończy sezon 2025/26 Młodzieżowej Grupy Teatralnej działającej przy Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. W poniedziałek 15 czerwca młodzi artyści wystąpią na małej scenie teatru – o godzinie 18:30 oraz 19:30.

Podsumowanie całorocznej pracy uczestników grupy prowadzonej przez aktora Filipa Warota będzie okazją do spotkania z jedną z najważniejszych lektur polskiego romantyzmu. Tym razem młodzież sięga po „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza, proponując własne spojrzenie na klasyczny dramat.

Organizatorzy zachęcają widzów do wspólnego przeżywania wyjątkowej atmosfery spektaklu oraz docenienia zaangażowania i pracy młodych aktorów, którzy przez cały sezon rozwijali swoje umiejętności sceniczne.

Na scenie wystąpią: Amelia Narwojsz, Aleksandra Szelska, Maria Bożym, Anna Smoleń, Dominika Konczewska, Ewa Klimko, Stanisław Nalazek, Dominika Andrearczyk, Natalia Lewandowska, Dominika Szakiewicz, Leon Juniewicz, Aleksandra Pudlik, Igor Dziemidowicz, Jan Świdnicki, Aleksander Kamiński, Lena Ziętek, Aleksandra Dembczyńska, Iga Horbatowicz, Agata Olszewska, Martyna Maciejak, Hanna Andrychowska, Hanna Rabęda oraz Alicja Węgrzynek.

Bilety kosztują symboliczną złotówkę i są dostępne za pośrednictwem strony internetowej Teatru im. Aleksandra Sewruka. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zarezerwować wejściówki z wyprzedzeniem.

Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

Mała Scena

Poniedziałek, 15 czerwca 2026

>> BILETY – na godz. 18:30 i 19:30 <<

https://teatrelblag.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl/details/222?sort=Flow&date=2026-06&dateStart=0