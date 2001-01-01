Opętani w Kinie Światowid

Film poprzez historię opętania spogląda na rodzinną traumę i trudny temat przemocy wśród bliskich, przekazywanej na kolejne pokolenia. „Opętani” od 15 sierpnia w Kinie Światowid.

Porzucony w dzieciństwie Jack wyrusza do odległej Nowej Zelandii, aby wziąć udział w pogrzebie swojej matki. Na miejscu spotyka pogrążoną w żałobie wdowę Jill. Poszukiwania odpowiedzi stają się szczególnie niebezpieczne, gdy duch matki powraca, by zamieszkać w ciałach Jacka i Jill. Rozpoczyna się zagrażający ich życiu nocny taniec.

Reżyser: Samuel Van Grinsven

Produkcja: Nowa Zelandia, Australia 2024

Obsada: Vicky Krieps, Dacre Montgomery, Sarah Peirse, Arlo Green

Czas: 100 min

