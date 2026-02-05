Orzełek Iggy w kinie Światowid

Zabawna i odlotowa animacja o odwadze bycia innym, przekraczaniu własnych granic i odnalezieniu swojego prawdziwego miejsca na świecie. „Orzełek Iggy” od 6 lutego w Kinie Światowid.

Skrzydlaci mieszkańcy ptasiego świata zapomnieli, jak to jest naprawdę latać w przestworzach, a pióra służą im już tylko do przewijania ekranów smartfonów i tabletów. Młody orzełek Iggy czuje jednak, że jest stworzony do czegoś więcej. Pewnego dnia poznaje Evę, z którą wspólnie trafiają na trop starej księgi przypominającej im zapomnianą historię ich gatunku. Celem obu ptaków stanie się przywrócenie dawnej sztuki latania, a pomoże im w tym Felix – wyimaginowany przyjaciel Iggy’ego, który za sprawą niezwykłych wydarzeń przeniesie się do realnego świata. Niestety nie tylko on pojawi się w rzeczywistości młodych bohaterów, ale również pewni bardzo nieproszeni goście: zombie-kurczaki. Iggy będzie musiał zdecydować czy podążać za swoimi marzeniami, a jego wybór może zmienić losy całej ptasiej cywilizacji.

Reżyser: Bartek Kędzierski

Produkcja: Polska 2026

Czas: 85 min