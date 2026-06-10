Ostatnie w tym sezonie spotkanie z “Dziećmi z Bullerbyn”

Zanim dzieci rozbiegną się na wakacyjne przygody, a rodzice rozpoczną coroczną misję pod kryptonimem „co robić przez dwa miesiące?”, zapraszamy na „Dzieci z Bullerbyn”.

Ostatnie w tym sezonie spotkanie z bohaterami, dla których każdy dzień to przygoda! To spektakl dla dzieci, ale dorośli też znajdą w nim coś dla siebie - choćby przypomnienie czasów, kiedy największym problemem było to, że wakacje mijają za szybko.

A skoro o wakacjach mowa - po wizycie w Bullerbyn można już oficjalnie rozpocząć lato.

Gramy: 11 (10:00), 12 (10:00) i 14 czerwca (12:00)

Bilety dostępne na stronie teatru.