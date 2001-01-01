UWAGA!

Paw zwyczajny w kinie Światowid

 Elbląg, Paw zwyczajny w kinie Światowid

Film, który zapewni doborowe towarzystwo, humor z najwyższej półki, błyskotliwy społeczny komentarz i dawkę – taką w sam raz – refleksji o zagubionej tożsamości. „Paw zwyczajny” od 22 sierpnia w Kinie Światowid.

Kochający syn, lojalny przyjaciel, błyskotliwy kompan na wieczorne wyjście, najfajniejszy tata – Matthias sprawdzi się w każdej roli. Nic dziwnego, że ów przystojny, obyty, szarmancki pracownik jest podporą firmy wynajmującej na godziny dobrych synów, fajnych tatusiów, najlepszych przyjaciół.

Reżyser: Bernhard Wegner

Produkcja: Austria, Niemcy 2024

Obsada: Albrecht Schuch, Anton Noori, Julia Franz Richter

Czas: 102 min

kino Światowid

