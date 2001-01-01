Paw zwyczajny w kinie Światowid

Film, który zapewni doborowe towarzystwo, humor z najwyższej półki, błyskotliwy społeczny komentarz i dawkę – taką w sam raz – refleksji o zagubionej tożsamości. „Paw zwyczajny” od 22 sierpnia w Kinie Światowid.

Kochający syn, lojalny przyjaciel, błyskotliwy kompan na wieczorne wyjście, najfajniejszy tata – Matthias sprawdzi się w każdej roli. Nic dziwnego, że ów przystojny, obyty, szarmancki pracownik jest podporą firmy wynajmującej na godziny dobrych synów, fajnych tatusiów, najlepszych przyjaciół. Reżyser: Bernhard Wegner Produkcja: Austria, Niemcy 2024 Obsada: Albrecht Schuch, Anton Noori, Julia Franz Richter Czas: 102 min

