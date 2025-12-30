 Pies 51 w Kinie Światowid

Intensywny thriller, który łączy wartką akcję z mroczną wizją przyszłości. „Pies 51” od 2 stycznia w Kinie Światowid.

W niedalekiej przyszłości Paryż podzielony jest na trzy strefy społeczne, a nad porządkiem czuwa ALMA – zaawansowana sztuczna inteligencja, która całkowicie odmieniła funkcjonowanie policji. Gdy twórca ALMY zostaje zamordowany, śledztwo trafia w ręce nietypowego duetu: Salii – elitarnej agentki ze Strefy 2 – oraz Zema, zgorzkniałego gliniarza z najniższej, wykluczonej Strefy 3. Choć dzieli ich wszystko, muszą połączyć siły, by odkryć prawdę, która może wstrząsnąć fundamentami systemu.

Reżyser: Cédric Jimenez

Produkcja: Francja 2025

Obsada: Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris

Czas: 100 min

