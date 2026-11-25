Pikkuli i Świąteczny Renifer

Ekscytująca przygoda pełna świątecznego ciepła. „Pikkuli i Świąteczny Renifer” od 27 listopada w Kinie Światowid.

Kiedy Boże Narodzenie zostaje odwołane, rezolutny ptaszek Pikkuli wyrusza z przyjaciółmi na zimową przygodę, aby odnaleźć Świątecznego Renifera i przywrócić magię świąt. Podróż przez lodowe krajobrazy będzie długa i trudna, jednak nasi sympatyczni bohaterowie nie dadzą za wygraną! Wyobraźcie sobie cichy, ośnieżony las z lśniącymi płatkami śniegu spadającymi ze srebrzystego nieba. To właśnie w tym magicznym krajobrazie rozgrywa się przygoda małego ptaszka o imieniu Pikkuli. Razem ze swoimi przyjaciółmi podejmuje się wyjątkowej misji – trzeba uratować Boże Narodzenie! Jak to zrobić? Recepta jest prosta: odnaleźć Świątecznego Renifera, którego pojawienie się zapowiada Gwiazdkę! Legendy głoszą, że mieszka hen daleko na Północy. Czy bohaterowie zdołają tam dotrzeć i wrócić na czas do domu? Wyruszcie na zimową wyprawę z Pikkuli i jego przyjaciółmi!

Reżyser: Metsämarja Aittokoski

Produkcja: Finlandia 2026

Czas: 80 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.