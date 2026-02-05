Północ w kinie Światowid

Fascynująca, zimowa przygoda dla całej rodziny inspirowana klasyczną baśnią autorstwa Hansa Christiana Andersena. „Północ” od 6 lutego w Kinie Światowid.

Gerda musi wyruszyć ku wielkiemu chłodowi mrocznej krainy Północy. Jej przyjaciel Kaj zniknął porwany przez Królową Śniegu. Podczas swej wyprawy ratunkowej, Gerda pozna wielu przyjaciół, którzy pomogą jej w starciu ze złą królową oraz jej diabolicznym pomocnikiem. Tylko czy to wystarczy aby Kaj i Gerda wrócili bezpiecznie do domu na Święta?

Reżyser: Bente Lohne

Produkcja: Norwegia 2026

Czas: 85 min