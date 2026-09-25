Przed nami ostatni dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych!

Na zakończenie, 26 września, obejrzymy film "Violetta Villas" w reżyserii Karoliny Bielawskiej. Start o godzinie 18.00.

Historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Walcząc o miłość matki, przegrywa z jej uzależnieniem od wolności, kariery i leków. Paradoksalnie odrzucenie staje się jego ocaleniem.

Ceny biletów: 20 zł

Dostępne na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl

Partner Replik: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych