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Przed nami ostatni dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych!

 Elbląg, Przed nami ostatni dzień Elbląskich Replik 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych!

Na zakończenie, 26 września, obejrzymy film "Violetta Villas" w reżyserii Karoliny Bielawskiej. Start o godzinie 18.00.

Historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Walcząc o miłość matki, przegrywa z jej uzależnieniem od wolności, kariery i leków. Paradoksalnie odrzucenie staje się jego ocaleniem.

 

Ceny biletów: 20 zł

Dostępne na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl

 

Partner Replik: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych


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