16-latek na hulajnodze potrącony przez samochód

23 września około godziny 11 przy ul. Kościuszki w Elblągu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i 16-letniego użytkownika hulajnogi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 61-letnia kierująca samochodem marki KIA potrąciła 16-latka poruszającego się hulajnogą, który przejeżdżał przez przejazd dla rowerów. W wyniku zdarzenia nastolatek doznał obrażeń ręki. Wstępnie stwierdzono u niego podejrzenie pęknięcia lewego nadgarstka.

Policjanci prowadzą czynności w sprawie i ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Zabezpieczany jest materiał dowodowy. Na obecnym etapie nie zapadła decyzja dotycząca odpowiedzialności osób uczestniczących w zdarzeniu.

Apelujemy o szczególną ostrożność! Kierowcy powinni uważnie obserwować drogę i jej otoczenie, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. Również użytkownicy hulajnóg i rowerów powinni zachować ostrożność i stosować się do obowiązujących przepisów.

Bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas.