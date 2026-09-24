UWAGA!

Prezydent Elbląga: Ścieżkę w sprawie metropolii należy zostawić na przyszłość

 Elbląg, Prezydent Elbląga: Ścieżkę w sprawie metropolii należy zostawić na przyszłość
(fot. Anna Dembińska)

Rada Miejska nie zajmie się, na pewno nie w najbliższym czasie, wydaniem opinii w sprawie przynależności Elbląga do związku metropolitalnego Pomorza. Prezydent Elbląga na dzisiejszej sesji po raz kolejny stwierdził, że tę sprawę należy zostawić na przyszłość. – Budujemy silny subregion. Uważam, że najpierw muszą powstać ścisłe związki funkcjonalne z Trójmiastem, a dopiero później może być z tego metropolia - stwierdził Michał Missan.

O sprawę przynależności Elbląga do związku metropolitalnego Pomorza na początku sesji prezydenta miasta Michała Missana zapytał Marek Pruszak, szef klubu radnych PiS.

– Wiele o tym się mówiło, zwołaliśmy w maju nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, wielu radnych było zaangażowanych w rozmowy z parlamentarzystami, by przekonywać do tego pomysłu. Dlatego proszę pana prezydenta o wyjaśnienie kwestii przynależności do metropolii. Czy miasto podejmie takie działania i w jakim czasie – pytał Marek Pruszak.

Michał Missan po raz kolejny publicznie powiedział, że przynależność Elbląga do metropolii należy zostawić na przyszłość.

- W swoim pierwszym wystąpieniu na sesji nadzwyczajnej o tym mówiłem, że metropolia to dla nas ścieżka na przyszłość. Uważam, że najpierw muszą powstać ścisłe związki funkcjonalne z Trójmiastem, a dopiero później może być z tego metropolia – stwierdził prezydent. – Nie wiem, skąd w nas ciągle ten serwilizm. Ciągle chcemy być trzecim, piątym miastem (w danych strukturach – przyp. Red.), a ja uważam, że budując silny subregion (Zalewu Wiślanego – red.), budujemy podwaliny pod silny ośrodek. Elbląg jest byłym miastem wojewódzkim, z dużymi tradycjami i dużą przyszłością i może być rozważane jako miasto wojewódzkie przy jakiejkolwiek reformie administracyjnej. Nikt jednak do tych rozważań nie podejdzie, jeśli nie zbudujemy silnego subregionu.

RG

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Podzielam zdanie prezydenta Elbląga.
  • Zajmij się bezrobociem w tym mieście. Miesiąc szukam pracy i nic Hashtagi: #kebab
  • haha, a nie mówiłem! Nie po to postkomuniści odciągnęli Elbląg od Trójmiasta i wrzucili w Olsztyńskie baga i szuwary, żeby teraz pozwolić się Elblągowi rozwijać we współpracy z Trójmiastem. Do dymisji! To jest działanie na szkodę Miasta. A jak się boicie podejmować odważne decyzje do zróbcie miejsce dla odważniejszych.
  • Najpierw silny Elbląg, potem silne partnerstwa. Współpraca z Gdańskiem i Trójmiastem jest potrzebna, ale równie ważne jest budowanie własnej pozycji, potencjału i znaczenia całego Subregionu Zalewu Wiślanego. Dobrze, że prezydent patrzy na przyszłość miasta właśnie w ten sposób. Silny Elbląg to większe możliwości dla całego regionu.
  • Jakie słowa w ustach prezydenta ? Aż musiałem zajrzeć do słownika (Serwilizm to postawa polegająca na bezkrytycznym, uniżonym i służalczym podporządkowaniu się osobom mającym władzę, siłę lub wpływy).
  • Najpierw silny Elbląg, potem metropolia. Współpraca z Trójmiastem tak, ale na zasadach wzmacniających pozycję Elbląga.
  • Prezydent doskonale wie, że w Województwie Warmińsko- Mazurskim jest prezydentem 2 najsilniejszego miasta, a w Województwie Pomorskim musiałby się ustawić w długiej kolejce za innymi miastami. I ja też tak uważam. Powinniśmy wykorzystać potencjał Elbląga w obecnych strukturach. Podoba mi się też określenie użyte przez Prezydenta - serwilizm w stosunku do Gdańska. A teraz możecie mnie atakować :-)
  • Jaka metropolia. Brak miejsc pracy, upadające małe sklepy, dziurawe drogi i chodniki, kulawą komunikacja. I Prezydent który już był wice, nie spadł z nieba.
  • @Antony666 - To słabo szukasz.
  • Jak to mówią co nagle to po diable, a więc to jest dobra decyzja.
  • Popieram decyzję prezydenta. Musimy najpierw zbudować własną siłę i pozycję, a dopiero potem decydować o metropolii; nie możemy być czyimś dodatkiem, tylko silnym ośrodkiem z własnymi ambicjami.
  • taki jest Elbląg
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    5
    6
    Prawda(2026-09-24)
Reklama