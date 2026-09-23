"Dumni z Elbląga" z prokuratorskim zarzutem

Kamil N., były prezes Fundacji „Dumni z Elbląga”, która otrzymała 2 mln zł 186 tys. zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki na kupno nieruchomości w Karczowiskach Górnych otrzymał prokuratorski zarzut. Prokuratura zarzuca mu doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Prokuratura Okręgowa w Radomiu postawiła zarzuty Kamilowi N., byłemu prezesowi fundacji „Dumni z Elbląga”. Prokurator zarzuca mu doprowadzenie Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 2 mln 186 tys. zł poprzez wprowadzenie w błąd i wykorzystanie zakupionej w ramach dotacji nieruchomości w Karczowiskach Górnych niezgodnie z warunkami podpisanej umowy (tj. popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.)

„ Jak ustalono, podejrzany w dniu 23 września 2022 r. we wniosku o udzielenie dotacji w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” na zakup nieruchomości w Karczowiskach Górnych podał i złożył szereg nieprawdziwych oświadczeń istotnych z punktu widzenia uzyskania dotacji. Dotacja w kwocie 2.186.000,00 zł została wypłacona Fundacji „Dumni z Elbląga”, a środki z niej zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.” - możemy przeczytać w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Przypomnijmy: w 2022 r. fundacja „Dumni z Elbląga” otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki (z programu pn. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”) w wysokości 2 mln 186 tys. zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości i wyposażenia.

Sama fundacja została zarejestrowana w kwietniu 2022 r., kilka miesięcy przed uzyskaniem dotacji. Za ministerialne pieniądze kupiła posiadłość w Karczowiskach Górnych.

„...jest to posiadłość o powierzchni 2,6 ha, dużym tarasem, wiatą na 3 auta, garażem w bryle budynku, domkiem pszczelarza z punktem widokowym obrośniętym piękną Wisterią, dwoma stawami i własnym lasem.” - tak nieruchomość opisywaliśmy styczniu 2023 r.

Fundacja była obiektem kontroli parlamentarzystów oraz odpowiednich służb. Prokuratura wszczęła śledztwo na podstawie zawiadomienia posłanek Katarzyny Lubnauer i Krystyny Szumilas.

22 września prokurator przedstawił Kamilowi N. zarzuty. Podejrzany nie przyznał się do winy. Prokurator zastosował wobec Kamila N. dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Oprócz Kamila N. podobne zarzuty zarzuty postawiono także Tomaszowi S. (Stowarzyszenie Gimnastyczne Sokół z Lublina) oraz Przemysławowi Z. (Fundacja Ostre Łąki z siedzibą w Nowej Wsi Zarębskiej).