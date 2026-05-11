Przedpremierowy pokaz filmu „Drugie życie” na Dzień Mamy

Kino Światowid ma propozycję dla tych, którzy Dzień Mamy chcą spędzić w przytulnej atmosferze budowanej przez dobry film i pozytywne emocje na dużym ekranie.

Wieczór, 26 maja 2026 roku (godz. 18:00), zapowiada się jako pełne ciepła spotkanie z kinem, a to za sprawą przedpremierowego pokaz filmu „Drugie życie”. Organizatorzy zachęcają, by potraktować ten seans jako pomysł na prezent dla mamy albo wspólny czas pełen wzruszeń, rozmów i filmowych emocji.

Tego dnia dobre kino to nie wszystko… będą niespodzianki ukryte na widowni

Dzień Mamy, to jedno z najważniejszych świat w naszym kalendarzu, więc zaplanowany seans także będzie inny niż pozostałe. Na widzów czeka dodatkowa atrakcja. Podczas wydarzenia odbędzie się konkurs „happy seats”. Na wybranych, losowych miejscach na sali kinowej zostaną ukryte niespodzianki. Osoby, które usiądą na szczęśliwych fotelach, otrzymają drobne upominki przygotowane specjalnie na ten wieczór.

To element, który ma dodać wydarzeniu jeszcze więcej radości i sprawić, że przedpremierowy seans stanie się nie tylko spotkaniem z filmem, ale także okazją do wspólnej zabawy i celebrowania Dnia Mamy w niecodzienny sposób.

Opowieść pełna emocji i nadziei

Przedpremierowo pokazany zostanie film „Drugie życie” w reżyserii Maryam Touzani. To poruszająca opowieść o zmianie, odwadze i odkrywaniu siebie na nowo.

Bohaterką filmu jest María Ángeles, która od czterdziestu lat mieszka w pełnym wspomnień apartamencie w sercu Tangeru. Gdy zostaje zmuszona do opuszczenia swojego domu, musi zmierzyć się z nową rzeczywistością. To, co wydaje się końcem pewnego etapu, staje się początkiem nowego życia pełnego relacji, przyjaźni i niespodziewanych emocji.

„Drugie życie” to kino subtelne, ciepłe i pełne życiowej prawdy. Produkcja szczególnie przypadnie do gustu widzom, którzy cenią kameralne historie, emocjonalne opowieści i seanse pozostające w pamięci jeszcze długo po wyjściu z kina.