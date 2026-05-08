Final Four Pucharu Polski na dłużej w Elblągu

Już jutro (9 maja) cztery zespoły Orlen Superligi Kobiet rozpoczną rywalizację o trofeum Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet. Elbląski klub zapowiada walkę i ma nadzieję zagrać w niedzielnym finale.

Nasze miasto po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem Final Fiur Pucharu Polski piłkarek ręcznych. W turnieju rywalizować będą cztery drużyny, pierwszą parę półfinałową tworzy KGHM Zagłębie Lubin i PGE MKS El-Volt Lublin, drugą natomiast Energa Start Elbląg i MKS Krasoń Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Zwycięzcy meczów w niedzielę zawalczą w finale.

W piątek (8 maja) zorganizowano konferencje prasową, w której udział wziął wiceprezydent Elbląga Piotr Kowal, członek zarządu ZPRP Damian Wleklak, przedstawicielki Startu Magdalena Stanulewicz oraz Klaudia Grabińska, a także rzecznik prasowy ZPRP w Polsce Maciej Szarek.

- Bardzo się cieszę , że miasto Elbląg będzie gospodarzem Final Four Pucharu Polski Kobiet. Elbląg jest bardzo silnym ośrodkiem na sportowej mapie Polski i eventy, które dzieją się w Elblągu pokazują, że jesteśmy mocnym ośrodkiem Cieszymy się, że nasza baza modernizowana krok po kroku powoduje, że właśnie takie imprezy mogą gościć w naszym mieście. Głodnymi aktorkami są piłkarki ręczne, które goszczą w Elblągu, ale całym sercem jesteśmy za Startem i z całych sił będziemy za tę drużynę trzymać kciuki. Środowisko szczypiorniaka mamy bardzo mocne, wiemy że osiągamy bardzo dobre wyniki w młodzieżówce i naturalną drogą jest przejście do Startu i tworzenie mocnej drużyny na naszym podwórku - powiedział wiceprezydent Piotr Kowal. Fot. Anna Dembińska

- Bardzo się cieszę, że Final Four odbędzie się w Elblągu, bo to miasto bogate jest w tradycję piłki ręcznej, ma wiele medali mistrzostw Polski i powoli widać, że klub Start Elbląg też się odbudowuje. Dla kibiców będzie to nie lada gratka. Ja jako przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Ręcznej muszę być obiektywny, ale bardzo bym się cieszył, gdyby w przyszłym roku Puchary Europejskie były w Elblągu - powiedział Damian Wleklak.

Wiemy już, że w przyszłym roku ta impreza również odbędzie się w Elblągu

- Współpraca ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce jest na tak dobrym poziomie, że postanowiliśmy że będzie ona długofalowa i w przyszłym roku puchar również zagości w Elblągu. Nie będzie to zatem jednorazowa impreza, ale cykliczna i z tego tytułu bardzo się cieszymy - dodał wiceprezydent.

Harmonogram Final Four:

sobota, 9 maja:

godz. 15.30 KGHM MKS Zagłębie Lubin - PGE El-Volt Lublin

godz. 18.00 KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski – Energa Start Elbląg

niedziela, 10 maja

godz. 15.00 finał



Bilety na mecze są dostępne przez Internet oraz będzie można je zakupić w hali od godz. 12. Na jeden dzień w cenie - 19 i 39 zł, dwudniowe - 29 i 59 zł. Organizatorzy przewidzieli zniżki dla grup. Bilety dla osób z niepełnosprawnościami są bezpłatne. Wszystkie mecze turnieju Final Four Pucharu Polski Kobiet będzie można obejrzeć także na żywo na kanale Polsat Sport 3.