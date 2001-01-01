Przyjaciółki w kinie Światowidzie

Historia, która bawi i wzrusza, jednocześnie celnie pokazując współczesne relacje damsko-męskie i złożone zawiłości przyjaźni. Z przymrużeniem oka zagląda pod elegancką fasadę mieszczańskiej codzienności, gdzie pozorny porządek zderza się z chaosem uczuć. „Przyjaciółki” od 22 sierpnia w Kinie Światowid.

Trzy przyjaciółki — Alice, Joan i Rebecca — wiodą spokojne życie w Lyonie. Pewnego dnia Joan wyznaje Alice, że już nie kocha swojego męża, Victora. Alice próbuje ją uspokoić, przekonując, że miłość to nie wszystko, a udany związek można zbudować bez wielkiej namiętności, tak jak ona ze swoim partnerem Erikiem. Tymczasem Rebecca coraz więcej czasu spędza na spotkaniach z tajemniczym kochankiem. Kiedy Victor, mąż Joan, nagle znika bez śladu, życie trójki przyjaciółek wywraca się do góry nogami, a ich losy splatają się ze sobą jeszcze silniej niż dotychczas.

Reżyser: Emmanuel Mouret

Produkcja: Francja 2024

Obsada: Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair

Czas: 117 min