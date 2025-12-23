 Rufus. Potwór morski, który nie umiał pływać w Kinie Światowid

Ciepła, wzruszająca opowieść o odwadze, przyjaźni i wierze w siebie. Bo czasem największym bohaterem jest ten, kto najbardziej się boi. „Rufus. Potwór morski, który nie umiał pływać” od 26 grudnia w Kinie Światowid.

W samym sercu oceanu kryje się wyspa, na której żyją niezwykłe morskie stworzenia. Jest wśród nich mały Rufus, który jednak różni się od reszty mieszkańców. Podczas gdy wszyscy inni kochają morskie fale, Rufus woli samotnie marzyć na brzegu. A to dlatego, że… nie umie pływać. Kiedy jego ukochany wujek Ludwiczek traci magiczne moce, a nad wyspą zawisa niebezpieczeństwo, Rufus musi zrobić coś, co wzbudza w nim prawdziwą trwogę – wejść do wody. Czy znajdzie w sobie śmiałość, by pokonać lęk i ocalić swoich przyjaciół?

Reżyser: Endre Skandfer

Produkcja: Norwegia, Belgia, Niemcy 2025

Czas: 80 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.



