Sami Swoi. Początek w Kinie Światowid

To najsłynniejszy sąsiedzki spór w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. "Sami Swoi. Początek" od 16 lutego w Kinie Światowid.

W tej części historii dwóch rodzin cofamy się do dzieciństwa i młodości uwielbianych bohaterów – poznamy wydarzenia, które miały miejsce zanim przenieśli do nowej, powojennej Polski. To właśnie ten rozdział opowieści miał powstać jako pierwszy, jednak nie sprzyjały temu okoliczności polityczne lat. 60-ych.

Reżyser: Artur Żmijewski

Produkcja: Polska 2024

Obsada: Adam Bobik, Karol Dziuba, Paulina Gałązka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Mirosław Baka, Wojtek Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior, Adam Ferency

Czas: 118 min