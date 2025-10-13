Sirât w DKF

DKF im. A. Munka zaprasza na pokaz filmu „Sirât”. Projekcja najnowszej produkcji Olivera Laxa odbędzie w czwartek, 16 października o 19.

„Sirât” to przejmująca, wizualnie oszałamiająca opowieść o ojcu i synu, którzy przybywają na rave w górach południowego Maroka, by odnaleźć Mar – córkę i siostrę. Dziewczyna zniknęła przed miesiącami podczas jednej z niekończących się imprez. W świecie dźwięków, świateł i nieustannego ruchu bohaterowie próbują uchwycić cień nadziei, pokazując jej zdjęcie każdemu, kogo spotkają.

Ich wędrówka przez pustynię stopniowo przekształca się w duchową podróż – konfrontację z utratą, tęsknotą i własnymi ograniczeniami. W hipnotycznym rytmie muzyki elektronicznej rodzi się refleksja nad tym, czym jest bliskość.

Reżyseria: Oliver Laxe

Obsada: Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Stefania Gadda

Produkcja: Hiszpania, Francja 2025

Czas: 120 min

Bilety dostępne są na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie Kina Światowid.