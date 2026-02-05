Skażenie w kinie Światowid

Jest niewidzialne gołym okiem, mutuje z każdą chwilą… i właśnie zaczyna się rozmnażać na niespotykaną skalę. „Skażenie” od 6 lutego w Kinie Światowid.

Wysoce zaraźliwy i nieustannie mutujący mikroorganizm został zamrożony i zamknięty w ściśle strzeżonym laboratorium wojskowym wiele dekad temu. Najniższy poziom, w którym zabezpieczono śmiercionośnego intruza starannie zapieczętowano, nikt nie miał do niego dostępu od lat. Obecnie obiekt zostaje sprzedany i zamieniony na magazyn. Wraz ze zmianą klimatu rośnie temperatura pod ziemią co powoduje ożywienie zapomnianego zagrożenia sprzed lat. Dwójka nietypowych pracowników magazynu i emerytowany rządowy specjalista od bioterroryzmu nieoczekiwanie będą musieli podjąć próbę zapanowania nad mikroorganizmem, który uwalnia się ze swojego więzienia i zaczyna się rozmnażać w niekontrolowany sposób.

Reżyser: Johnny Campbell

Produkcja: Francja, USA 2025

Obsada: Liam Neeson, Joe Keery, Vanessa Redgrave, Leslie Manville, Georgina Cambell

Czas: 99 min