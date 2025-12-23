 Song Sung Blue w Kinie Światowid

Poruszająca epopeja o głębokim romantycznym i twórczym partnerstwie między dwojgiem muzyków, którym nie sprzyja los, którzy udowadniają, że nigdy nie jest za późno, aby znaleźć miłość i realizować swoje marzenia. „Song Sung Blue” od 26 grudnia w Kinie Światowid.

Mike, wychodzący z alkoholizmu weteran wojny w Wietnamie, dorabia jako mechanik, aby móc finansować to, co kocha najbardziej: granie muzyki i występy, bez względu na to, jak duża jest publiczność i jak pusty jest lokal. Kiedy poznaje Claire w roli Patsy Cline, widzi w niej tę samą pasję. Pasja jest początkiem historii miłosnej zarówno na scenie, jak i poza nią. Próby zespołu odbywają się w garażu skąd trafają do podrzędnego baru, a następnie do nieoczekiwanej sławy w Milwaukee, określonej przez ich wzruszające oddanie sobie nawzajem i hałaśliwą moc utworu „Sweet Caroline”.

Reżyser: Craig Brewer

Produkcja: USA 2025

Obsada: Hugh Jackman, Kate Hudson, Ella Anderson, King Princess, Jim Belushi, Michael Imperioli

Czas: 131 min

